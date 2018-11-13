Irak'ta silahlı saldırı: 9 ölü, 3 yaralı

Irak'ın batısındaki Enbar'ın kent merkezi Ramadi'de bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında bir Haşdi Şabi yetkilisinin de bulunduğu 9 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Irak ordusunda görevli Binbaşı Cemal el-Halbusi yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerden oluşan bir grubun gece geç saatlerde Ramadi'deki bir Haşdi Şabi yetkilisine ait eve silahlı saldırı düzenlediğini belirtti. Halbusi, saldırıda aralarında Haşdi Şabi yetkilisi ve bir aşiret liderinin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Saldırganların evi otomatik silahlarla taradıkları sırada askeri kamuflaj giydiklerini kaydeden Halbusi, faillerin terör örgütü DEAŞ mensupları olabileceğini söyledi.

Iraklı askeri yetkililer, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının büyük oranda sona erdiğini ilan etmesine rağmen, örgüte ait uyuyan hücreler zaman zaman Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük'te güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.