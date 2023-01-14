Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına karşı önlemler artırıldı

Irak'ın Kerkük kentinin güney kırsalında gizlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının saldırılarının önlenmesi için bölgedeki gözlem noktalarının sayısı artırıldı.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah'ın, Komutanlığı ziyaretinde Kerkük Valisi Rakan Said ve Kerkük Operasyonlar Komutanı Cebbar et-Tai ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı tarafından gelen talimat üzerine kentin güney kırsalında gizlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının saldırılarına karşı bu bölgelerde orduya ait gözlem noktalarının sayısının artırıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada artırılacak gözlem noktası sayısına ilişkin bilgi verilmezken, zaman zaman düzenlenen saldırıların önüne geçmek için ayrıca yakın tarihte bölgede geniş çaplı operasyonun başlatılacağı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

​ Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.