Irak'ta Türk üssüne saldırı iddiası!

Irak'ın kuzeyinde Şii milis grubun Türk askerlerine yönelik saldırı düzenlediği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre "Ashab el Kehf" isimli Şii milis grup, Musul ilinde bulunan bir Türk askeri üssüne füze fırlattı. Füze fırlatılan askeri üssün Başika Üssü olduğu tahmin ediliyor.

Saldırıyı sosyal medya üzerinden İran'a yakın kaynaklar vasıtasıyla üstlenen grup, Türk üssünün vurulduğunu ifade etti.

Paravan örgüt olabilir

Grubun, Irak'ta faaliyet gösteren büyük Şii milis örgütlere bağlı bir paravan örgüt olduğu tahmin ediliyor.

Irak'taki İran destekli Şii grupların son dönemde, yeni isimlerle yeni alt gruplar teşkil ettiği ve bunlar vasıtasıyla saldırıları üstlendiği biliniyor. Daha önce de ABD üslerine ve Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırıları adı duyulmamış gruplar üstlenmişti.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 18:34