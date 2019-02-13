Irak'taki Baas mallarına el koyma kanununda değişiklik

Irak'ta hükümet devrik lider Saddam Hüseyin rejimine yakın kişilere ait taşınır ve taşınmazlara devlet tarafından el konulmasına imkan tanıyan yasada değişiklik yapılmasını onayladı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar Kurulu, 2017 yılında çıkarılan ve eski rejime yakın kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallara el konulmasına imkan tanıyan 27 sayılı yasada yapılan ilk değişikliği onayladı." denildi.

Açıklamada, söz konusu yasada yapılan değişikliğin içeriğine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Bakanlar Kurulunda onaylanan yasa, milletvekillerinin onayı için meclise gönderilecek.

Irak'ta geçen yıl mart ayında bağımsız bir devlet kurumu olan Adalet ve Sorgulama Kurumu, Baas Partisi mensubu 4 bin 257 kişi ve yakınlarının mallarına el koymuştu. Bunlar arasında Saddam Hüseyin döneminde bakanlık ve üst düzey parti yöneticiliği yapmış 52 kişi de bulunuyordu.

Kaynak: AA