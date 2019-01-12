Irak'taki Kerkük Valisinden bayrak krizine tepki

Irak'ta Kerkük Valisi Rakan Said, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki parti binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarını asmasının bir emrivaki uygulaması olduğunu belirtti.

Üyesi olduğu Kerkük Arap Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen Vali Said, Kerkük'te IKBY bayrağı kriziyle kentte emrivaki politikasının uygulanmaya çalışıldığını ifade etti.

Kerkük'ün istikrarını bozacak her türlü hatadan geri dönülmesinin gerektiğini aktaran Said, "Yerel hükümet olarak KYB'nin tek taraflı bu adımını emrivaki olarak değerlendiriyoruz ve bundan geri dönülmesi gerekiyor." dedi.

Son bir yıldır kentte belirgin istikrarın yaşandığını söyleyen Said, "İstikrarı bozacak hiçbir adıma izin vermeyeceğiz. Arap ve Türkmenlerin karşı çıktığı bu adım, kentteki sosyal ve etnik yaşamı olumsuz etkileyecektir.'' diye konuştu.

Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai de kentte Irak bayrağı dışında başka bir bayrak istemediklerini kaydetti.

Kerkük'te IKBY bayrağının asılmasının etnik ve mezhep grupları arasında sorun çıkaracağını aktaran Tai, tüm Iraklıların bağlı olduğu anayasaya göre IKBY bayrağının Kerkük'te değil sadece Irak Küt Bölgesinde asılması gerektiğini ifade etti.

Kerkük'teki bayrak krizi

Süleymaniye merkezli KYB, 9 Ocak'ta Kerkük kent merkezinde bulunan ve bir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savunmuştu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara ise dokunmadı.

Irak yerel medyada çıkan haberlerde, daha sonra Bağdat merkezi hükümetinin bayrağın sadece KYB merkez binasında kalmasına rıza gösterdiği iddia edildi ancak resmi makamlar buna dair herhangi net açıklama yapmadı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, KYB'nin, Kerkük'teki parti binalarına IKBY bayrağı asmasına karşı olduğunu belirterek, kentin IKBY'nin sınırları içerisinde yer almadığını söylemişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2019, 15:59