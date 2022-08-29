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Irak'taki olaylarda 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişi öldü, 100’ü aşkın eylemci yaralandı.

Irak 29.08.2022, 21:29
Irak'taki olaylarda 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı

Sadr Hareketi’ne bağlı haber kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, bugünkü olaylarda askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralılardan bazılarının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Irak resmi makamlarından ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
#ırak #Sadr
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