Irak'tan sel mağduru iç göçmenler için yardım talebi

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, sel mağduru iç göçmenler için Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.

Halbusi, yaptığı yazılı açıklamada, Salahaddin ve Musul vilayetlerinde şiddetli yağışlar sonucu sel suları altında kalan iç göçmen kamplarındaki vatandaşların durumunu yakından takip ettiğini belirtti.

Durumu "insani felaket" olarak nitelendiren Halbusi, iç göçmenlere ivedi bir şekilde yardım ulaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi için BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmelerini talep etti.

Ülkenin kuzeyindeki Salahaddin'in Şırgat ilçesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev zarar görmüştü. Musul ve Kerkük'ün bazı bölgelerinde de sel etkili olmuştu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve can kaybının en aza indirilmesi için kriz masası kurulduğunu bildirmişti.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan kaynaklı şiddet olayları nedeniyle 2014-2017 yıllarında yaklaşık 5 milyon sivil, evlerini terk ederek güvenli bölgelerde kurulan kamplara sığınmıştı.

Irak güvenlik güçleri tüm kentleri DEAŞ'tan kurtarsa da geride kalan büyük yıkımın yanı sıra güvenlik ve temel ihtiyaçların eksikliği gibi sebeplerle yüz binlerce iç göçmen evlerine dönemiyor.

Kaynak: AA