Irak Türkmen Meclisi Başkanı Bayraktar vefat etti

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Irak Türkmen Meclisi Başkanı Yunus Bayraktar'ın, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Basın Ofisi Sorumlusu Turgut Hürmüzlü, Bayraktar'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü Ankara'daki özel bir hastanede vefat ettiğini söyledi.

Türkmen Meclisi Başkanı Bayraktar'ın cenazesi, doğduğu yer olan Kerkük'e getirilerek burada toprağa verilecek.

Kerkük merkezli Irak Türkmen Meclisi, ülkede Türkmen siyasetiyle ilgilenen bir istişare kurumu görevi görüyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 16:14