Irak Türkmenlerinin resmi dilinin İstanbul Türkçesi olması ve 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı

Dr. Şemsettin KÜZECİ

Irak Türkmen siyasi kuruluşlarımızı bir araya getirmek amacıyla 1995 yılında, Irak’ın kuzeyinde Erbil’de, kurulan Irak Türkmen Cephesi (ITC), 1997 tarihinde Türkmenlerin kalesi, Gökbörü’nün diyarı Erbil’de, yapmış olduğu 1. Türkmen Kurultayı çevresinde, çok önemli kararlar alındı. Irak Türkmenlerinin resmi dili “İstanbul Türkçesi” olması, “7 Ekim” tarihi, Türkmen Milli Bayram olarak Türkmen Kurultayınca kabul edildi.

7 Ekim 1997’de Irak Devletinin tarihinde ilk defa olarak hür Türkmen iradesi Erbil şehrinde tecelli etmiştir. Bu tarihte ITC’ nin çağrısına cevap vererek tüm Türkmen kuruluşları toplanıp 1.Türkmen Kurultayını gerçekleştirilmiştir. Dünyanın her yerinden Kurultaya katılan yaklaşık 100 delege ITC’nin şemsiyesi altında birleşmeye ve Türkmen Şurası’nın kurulmasına karar verildi. Ayrıca, Kurultaydan Irak Türklerinin arzu ve taleplerini içeren Temel İlkeler Deklarasyonu oy birliği ile kabul edildi. Çalışmaları 4-7 Ekim’de 1997 tarihleri arasında yapılan Kurultay, 7 Ekim gününü o günü “Milli Bayram” olarak ilan etti.

Kaynak: Kerkük Gazetesi