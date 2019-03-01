Irak ve Kuveyt iş birliğini geliştirmekte kararlı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin daveti üzerine ülkeyi ziyaret eden Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Görüşme sonrası Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak-Kuveyt ilişkilerinin geliştirilmesi ve diktatör rejimlerin kalıntıları ile geçmişin izlerinden kurtulmanın gerektiği ifade edildi.

Karşılıklı güven temelinde ilişkileri daha iyi bir seviyeye çekmek için ciddi bir şekilde çalışma çağrısının yapıldığı açıklamada, Irak'ın Kuveyt'e açılım konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Kuveyt Meclis Başkanı Ganim ise iki ülke arasındaki iş birliğinin ve ekonomik ilişkilerin artırılmasını ve çözüm bekleyen sorunların tümünün halledilmesini istediklerini kaydetti.

Ganim, Kuveyt'in, iki ülke arasındaki Yüksek Bakanlar Komitesi'ne işlerlik kazandırılması ve güçlü iş birliği ilişkilerinin kurulmasını arzuladığını aktardı.

Kuveyt ile Irak arasında, geçmişi 1990'lı yıllara uzanan ortak petrol kuyuları, kayıp Kuveytliler ve Abdullah Körfezi'nde deniz sınırının çizilmesi gibi sorunlar bulunuyor. Geçen yıllarda gerçekleştirilen müzakerelere rağmen bu sorunlara henüz çözüm bulunamadı.