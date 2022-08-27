Iraklı Şii lider Sadr'dan İranlı General Kaani'ye "milliyetçi" mesaj

Reuters'ın İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberde, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Irak'a gidip Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr ile ülkenin geleceği hakkında birtakım fikir alışverişinde bulunduğu iddia edildi.

İkili arasındaki görüşmelerin 8 Şubat'ta Es Sadr'ın Necef ilindeki evinde gerçekleştiği fakat yarım saat içerisinde sonlandığı aktarıldı

Habere göre Kudüs Gücü Komutanı Kaani, Es Sadr ile Irak'ın siyasi arenadaki geleceği ve İran'ın bu konudaki 'baskın' rolünü irdelemek istedi.

Ancak Es Sadr'ın görüşmeler sırasındaki olumsuz tavrı sonucunda görüşmenin kısa süre içerisinde sonlandığı bildirildi.

"Şii liderden milliyetçilik vurgusu içeren mesaj"

Reuters'ın haberine göre Şii lider, görüşmelerde geleneksel Şia kıyafetleri yerine 'kasıtlı bir biçimde' Arapların tercih ettiği yerel elbiseleri giyerek Kaani'nin karşısına çıktı.

Bu hareket Es Sadr'ın İran'a milliyetçi bir düşünceye sahip olduğunu iletmek istediği bir mesaj olarak yorumlandı.

Yetkililere göre ayrıca Es Sadr, Kaani'ye meydan okuyarak İran'ın Irak'ın iç işlerine müdahale etmemesini istedi.

Kudüs Gücü komutanı ise Mukteda es Sadr'a Tahran yönetiminin Irak'taki müttefiklerinden birini koalisyona dahil etmesi durumunda, İran'ın Sadr Hareketi'ni Irak'ın başlıca siyasi figürü olarak tanımlayacağını söyledi.

Ancak Mukteda es Sadr hükümetin bir dış müdahele olmaksızın kurulmasını istiyor.

Es Sadr sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Ne Batı ne Doğu, milliyetçilerin çoğunlukta olduğu bir hükümet" modelini benimsediğini ilan etmişti.

Sadr Hareketi ve İran tarafından görüşmeye ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.

Kaynak: Mepa News