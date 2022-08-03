Irak’ta aşırı sıcak tatili: 50 dereceyi bulacak

Irak’ın güneyinde yarın hava sıcaklıklarının 50 dereceye yükselmesi bekleniyor. Ülkede beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Babil, Diyala, Necef, Divaniye, Vasıt ve Basra kentlerinde resmi tatil ilan edildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI

Ülkedeki diğer kentler için de tatil kararı alınması bekleniyor. Alınan tatil kararının kamu ve güvenlik kurumlarını içermediği açıklanırken, Irak Elektrik Bakanlığı ülkede elektrik kesintisi yaşanmaması için vatandaşları tasarruflu olmaya çağırdı.