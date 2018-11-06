Irak’ta kabine bugün de tamamlanamadı

Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi'nin kabinesinde boş kalan 8 bakanlığın meclis oylamasına sunulması beklenirken, yapılan oturumda konu gündeme alınmadı.

Mecliste yapılan oturumda, 22 kişilik hükümetin geri kalan 8 bakan adayının isimleri milletvekillerinin onayına sunulması bekleniyordu. Söz konusu oturumda konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Hükümet kabinesinin eksik kalan bakan adayları hakkında siyasi gruplar arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Mukteda es-Sadr'a bağlı meclisin en büyük grubu Sairun Koalisyonu, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Bina Koalisyonunun İçişleri Bakanı adayı Falih Feyyad'ın bu bakanlığa getirilmesine karşı çıkıyor.

Feyyad, Haydar el-İbadi hükümetinde Milli Güvenlik Müsteşarı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Bir diğer anlaşmazlık da İyad Allavi ile Sünni gruplar arasında Savunma Bakanlığı adayları konusunda yaşanıyor. Bu bakanlık için Allavi ve Sünni gruplar farklı adaylar öne sürerek, tek bir aday üzerinde uzlaşamıyor.

Tüm bu grupların kendi adaylarını meclis onayından geçirmek için Başbakan Abdulmehdi’ye baskı yaptığı ifade ediliyor.

Irak Meclisi'nde Perşembe günü düzenlenecek oturumda boş kalan bakanlıklar konusunun ele alınması öngörülüyor.

Irak'ta 22 sandalyeli hükümet kabinesinde Savunma ve İçişleri Bakanlıklarıyla Adalet, Yüksek Öğretim, Eğitim, Kültür, Planlama, Göç ve Göçmenler Bakanlığına adayların ismi meclise sunulmayarak, boş bırakılmıştı.

Türkmenler, Şii, Sünni ve Kürt grupların yer aldığı meclis onayından geçen 14 bakanlığın hiçbirine sahip olamamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net