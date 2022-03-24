Irak’ta Sadr, Sünniler ve KDP ortak cumhurbaşkanı ve başbakan adayını açıkladı

Sadr Grubu Meclis Başkanı Hasan Azari, Bağdat’ta KDP ve Sünnilerin Meclis Grubu olan Egemenlik Koalisyonu üyeleriyle görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Sadr Grubu, KDP ve Sünnilerden oluşan “Vatanı Kurtarma İttifakı” adında meclis ittifakı da kurduklarını ifade eden Azari, Cumhurbaşkanı adaylarının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet ve Başbakan adaylarının da halen Irak’ın İngiltere Büyükelçiliği görevini yürüten Cafer es-Sadr olduğunu duyurdu.

Sadr: İttifakın adayı olmaktan onur duyuyorum

Başbakan adayı Sadr, adaylığının duyurulmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

“Ülkenin tüm bileşenlerini temsil eden ittifakın adayı olmaktan onur duyuyorum.” diyen Sadr, “Tüm evlatlarımızın istediği devleti inşa etmeye birlikte çalışalım.” ifadesini kullandı.

Sadr’a bağlı Sadr Grubu ile Sünni Egemenlik Koalisyonu ve KDP, Meclis'te “Vatanı Kurtarma İttifakı” kurarak Başbakanlığa Muhammed Cafer Sadr'ı, Cumhurbaşkanlığı’na da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet’i aday göstermişti.

Başbakan adayı Sadr kimdir?

Irak’ın İngiltere Büyükelçiliği görevini yürüten Muhammed Cafer es-Sadr, Mukteda es-Sadr’ın kuzeni ve Saddam Hüseyin döneminde idam edilen Şii dini mercilerden Şii İslami Dava Partisi’nin kurucusu Muhammed Bakır es-Sadr’ın oğlu.

Irak Meclisi’nde cumartesi günü cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Seçilecek cumhurbaşkanının en geç 15 gün içerisinde başbakan adayına hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Yeni başbakanın da en geç 1 ay içerisinde kabinesini oluşturması gerekiyor.

Cumhurbaşkanının seçilmesi için Meclis'in üçte ikisinin oyu lazım.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan seçimlerin üzerinden 5 ay geçse de henüz bir hükümet kurulamadı.

Sadr Grubu 329 sandalyeli Meclis'in 73 vekilini kazanarak seçim birincisi olmuştu. KPD’nin 31, Sünni Egemenlik Koalisyonu'nun da 60’dan fazla vekili bulunuyor.