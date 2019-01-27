Irak'ta saldırı, 4 ölü

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'e bağlı Şirgat ilçesinde iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda, aralarında güvenlik güçleri mensuplarının da olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların ne şekilde gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı, ancak şüpheler terör örgütü DEAŞ'ın üzerinde yoğunlaşıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2019, 12:37