banner15

Irak'ta saldırı, 4 ölü

Irak'ın Selahaddin şehrine bağlı Şirgat ilçesinde iki ayrı saldırı düzenlendiği açıklandı.

Irak'ta saldırı, 4 ölü

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'e bağlı Şirgat ilçesinde iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi. 

Saldırılarda, aralarında güvenlik güçleri mensuplarının da olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Açıklamada, saldırıların ne şekilde gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. 

Saldırıları henüz üstlenen olmadı, ancak şüpheler terör örgütü DEAŞ'ın üzerinde yoğunlaşıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2019, 12:37
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37

banner35