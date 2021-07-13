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Irak'taki hastane yangınında ölü sayısı yükseldi

Irak'ın Zikar vilayetinde bulunan İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangında daha önce 36 olarak güncellenen ölü sayısı 41'e yükseldi.

Irak 13.07.2021, 02:18 13.07.2021, 02:23
Irak'taki hastane yangınında ölü sayısı yükseldi

 Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği bildirildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Buna göre yangında 41 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, yangının oksijen tüplerinin kötü kullanımından dolayı kaynaklandığı kaydedildi.

Sivil savunma ekipleri yaptığı açıklamada, yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını duyurdu.

Daha önce yapılan açıklamada, Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangında 36 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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