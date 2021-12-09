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Irak'taki muharip koalisyon güçlerinin görevi sona erdi

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin, Irak'taki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurdu.

Irak 09.12.2021, 13:10 09.12.2021, 13:14
Irak'taki muharip koalisyon güçlerinin görevi sona erdi

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre Araci, "Koalisyon güçleriyle son müzakerelerimizi tamamladık. Koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevi sona erdi ve çekildiler." ifadelerini kullandı.

İran'a yakın Şii milis gruplar, bir süre önce aralık ayı sonundan itibaren ülkedeki ABD güçlerini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

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#Kasım Araci #ABD
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