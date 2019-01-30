İspanya Kralı Felipe 40 yıl sonra Bağdat’ta

Altıncı Felipe olarak tanınan İspanya Kralı Felipe Juan Pablo, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere başkent Bağdat’a geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dünya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirterek, İspanya'nın ülkesinin yeniden imarında destek sunmasını istedi.

Salih, Bağdat'a ziyaret gerçekleştiren İspanya Kralı 6. Felipe ile es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Salih, Irak ile İspanya arasında derin ve tarihi ilişkilerin bulunduğuna işaret ederek, tüm dünya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Uluslararası toplumun ülkesinin yeniden imarına katkı sağlamasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Berhem Salih, İspanya hükümetinin de bu süreçte Irak'a destek sunmasını istedi.

İspanya Kralı 6. Felipe, Iraklıların teröre karşı direncinden övgüyle bahsederek, ülkenin yeniden imarında destek vereceklerini söyledi.

İspanya'dan Irak'a bu düzeyde ziyaret 40 yıl sonra gerçekleştirildi. İspanya Kralının Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de görüşmesi bekleniyor.

İspanya hükümeti, 2014'te terör örgütü DEAŞ'a karşı koalisyon güçleri kapsamında Irak'a 30 asker göndermişti. Bu sayı daha sonra 425'e yükselmişti. İspanyol askerler, arazide çatışmalara katılmayıp, Iraklı güçlerin eğitilmesinde rol aldı.

Kaynak: AA