İspanya Kralı Irak’a geldi, bayrak krizi yaşandı

İspanya Kralı 6. Felipe'nin, Bağdat'a yaptığı ziyaret sırasında uçağında, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde kullanılan bayrağın asılı olması üzerine siyasi kriz yaşandı.

Görüntülerin haber kanalları ve sosyal medyada yayılması üzerine Iraklı yetkililerin bir kısmı suçu Irak’ın İspanya Büyükelçiliği’nin üzerine attı.

Yaşananlar üzerine İspanya'nın Bağdat Büyükelçiliği yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bu sabah pilotlarımız tarafından yapılan, Irak Cumhuriyeti'nin eski bayrağının asılması hatasından dolayı özür diliyoruz. Bu hata Kralın dönüşü sırasında telafi edilecek." ifadelerine yer verildi.

Kral'ın Bağdat'tan ayrılışı sırasında uçağında Irak'ta halen kullanılan bayrağın asılı olduğu görüldü.

İspanya Kralı 6. Felipe, bugün Bağdat'a gelerek Es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüş daha sonra Irak'taki askerlerini ziyaret etmişti.

İspanya hükümeti, 2014'te terör örgütü DEAŞ'a karşı koalisyon güçleri kapsamında Irak'a 30 asker göndermiş, bu sayı daha sonra 425'e yükseltilmişti. İspanyol askerler, arazide çatışmalara katılmayıp Iraklı güçlerin eğitilmesinde rol aldı.

İspanya uçağındaki Irak bayrağı 1968 yılında Baas rejiminin 1990 yılına kadar kullandığı bayraktır. Saddam Hüseyin 1991 yılında 3 yıldızın arasına el yazısıyla "Allah-u Ekber" ekledi. 2003’te Saddam’ın devrilmesinin ardından bayraktaki 3 yıldızlar kaldırıldı yerine Saddam’ın el yazısıyla yazılan "Allah-u Ekber" yerine farklı hatla "Allah-u Ekber" yazıldı.

Kaynak: AA

