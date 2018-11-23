İsrail ve PKK, Kerkük'te cirit atıyor

Kerkük kent merkezinde 6 ayrı ofisi bulunan PKK'nın, kent çevresindekilerle birlikte onlarca irtibat bürosuna sahip olduğu öğrenildi.

Yeni Şafak gazetesinini yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre sözkonusu PKK büroları, ‘El Aman’ adı altında faaliyet gösteren İsrail güdümlü şirketler üzerinden fonlanıyor.

Terör örgütü ise bu şirketlerin ‘güvenliğini’ sağlayıp onlara kesintisiz bilgi akışı sunuyor. Irak kuzeyinde Kandil dışında yeni kümelenme merkezleri arayan PKK, Sincar ve Mahmur’un ardından Kerkük güneyindeki Tuzhurmatu ve Dakuk’ta da askeri karargâhlar kurdu.

Kerkük çevresindeki PKK kamplarında teröristlere İsrailli subaylar bomba, silah ve sabotaj eğitimleri veriyor. Yeni saldırı stratejisini insansız hava araçları üzerine kuran örgüte teknik destek İsrail’den geliyor.

İsrailliler arazi satın alıyor, Kerküklüler Avrupa'ya gitmek için hristiyan oluyor

Irak Türkmen Cephesi Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman, “İsrail sayesinde terör örgütü, bölgede istediği gibi at koşturuyor. Siyonistler, ‘Iraklı iş adamı’ görünümü altında bölge halkını kandırarak en verimli arazileri satın alıyor. Tarihi eserler ve kalelerde illegal çalışmalar yürütülüyor. ‘Ön inceleme’ ve ‘keşif’ faaliyetinin ardından yüzlerce tarihi eser PKK’lıların yardımıyla İsrail’e taşındı” dedi.

Bölgede ardı ardına kiliseler açıldığına da dikkat çeken Seman, “Müslümanlar hızla Hristiyanlaştırılıyor. Bölge sakinleri Hristiyan olmak suretiyle Avrupa’ya iltica için izin kâğıdı alıyor. Kim Hristiyan olmuşsa iltica evrakları kolayca hazır ediliyor. Daha sonra bu kişiler Avrupa’ya gönderiliyor” diye konuştu.