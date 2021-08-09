Kazımi, Macron'la ikili ilişkileri konuştu

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazımi-Macron görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede Macron, Bağdat'ta bu ay sonunda düzenlenmesi planlanan bölgesel konferansa katılarak Irak'ı ikinci kez ziyaret etme temennisini dile getirdi.

Fransa'yı "Irak'ın gerçek ortağı" olarak nitelendiren Kazımi de iki ülkenin köklü ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2 Eylül 2020'de Irak'a ilk ziyaretini gerçekleştirmişti.

Irak, başta altyapı olmak üzere elektrik üretecek nükleer tesis ve Bağdat metrosunun inşası için Paris'ten yardım talebinde bulunmuştu.

AA