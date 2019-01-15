Kerkük'e DEAŞ'a karşı merkezden güvenlik desteği teklifi

Irak'ta Kerkük Valisi Rakan Said, kentin güneyinde yuvalanan terör örgütü DEAŞ militanlarının sayılarının tehlikeli boyuta ulaştığı ve ciddi tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Kerkük Valisi Said yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Hemrin Dağları, Zegetun ve Abu Hanacir vadileri gibi kırsal bölgelerde çok sayıda DEAŞ militanı bulunduğunu söyledi.

Bu bölgelere en kısa zamanda operasyon düzenlenmesi gerektiğini belirten Said, "Kentin güneyinde tehlikeli sayılara ulaşan DEAŞ militanları ciddi tehdit oluşturuyor." dedi.

Kırsal bölgelerdeki teröristlerin kent merkezine de sızdığını ve uyuyan hücre haline gelmeye başladıklarını aktaran Said, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Said, Kerkük'te siyasi ve toplumsal alanda herhangi bir kriz veya anlaşmazlığın da DEAŞ'a yarayacağını dile getirdi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki parti binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) asmasının bu açıdan çok yanlış olduğunu kaydeden Said, şunları söyledi:

"Özellikle Kerkük'teki IKBY bayrağı krizi, terör örgütü DEAŞ'a rahat bir açık vermektir. Hatalı bir adım olan bayrak krizine son verilmesi gerekiyor."

"Kerkük'e ek güvenlik gücü istiyoruz"

Said, merkezi hükümetten Kerkük'e takviye güç istediklerini hatırlatarak, "Kentin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerinin sayısı yeterli görünse de özellikle kentte IKBY bayrağı krizi sonrası ve güney bölgede DEAŞ militan sayısında artış gözlemlenmesinden sonra Bağdat hükümetinin buraya ek güvenlik gücü göndermesi gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA