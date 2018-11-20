Kerkük petrolü Türkiye'ye akmaya başladı

Irak'ın Kerkük kentindeki kuyulardan çıkarılan ham petrol, yaklaşık 1 yıl aradan sonra yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilmeye başlandı.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, "Günlük yaklaşık 50 ila 100 bin varil petrol, Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na ihraç edilmeye başlandı." dedi.

Cihad, petrol sevkiyatının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) boru hattı ve Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO) aracılığıyla yapıldığını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak'ın Kerkük kentinde petrol ihracatının tekrar başlamasının olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Barzani, Erbil'de bir gaz şirketinin 10'uncu yıl çalışmaları kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kerkük petrolünün yeniden Ceyhan boru hattına pompalanmaya başlamasını olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Irak'ta yeni hükümeti desteklediklerini belirten Barzani, "Umarım yeni hükümet, Bağdat-Erbil arasındaki sorunları çözer ve daha iyi bir geleceğe adım atarız. Hakların anayasa çerçevesinde güvence altına alınması için diyalog arayışlarına devam edeceğiz." dedi.

Barzani, enerji alanında çalışan şirketlere bölgede yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, özellikle petrol ve doğal gazda yatırıma yönelecek şirketlere kolaylık sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

ABD'nin, 5 Kasım itibarıyla devreye koyduğu yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında, İran'ın günlük 2 milyon varilden fazla olan petrol ihracatının 1 milyon varile kadar düşmesi öngörülüyor.

Washington yönetiminin, yaptırımlardan kaynaklanacak piyasadaki ham petrol açığının kapatılması için Kerkük petrolünü alternatif gördüğü belirtiliyor.

Kerkük'ten petrol sevkiyatı neden durmuştu ?

IKBY bağlı Peşmerge güçleri, Haziran 2014'te Kerkük'ü terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından koruma gerekçesiyle Irak ordusunun boşalttığı bölgelere konuşlandı.

Kerkük ve petrol yatakları yaklaşık 3 yıl boyunca IKBY'nin denetiminde kaldı. IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru bağımsızlık referandumuna gitmesinden sonra Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere operasyon düzenledi.

Merkezi hükümet, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladıktan sonra IKBY, boru hattıyla Ceyhan Limanı'na gönderilen Kerkük'ün ham petrol sevkiyatını da askıya aldı.