Kerkük'te 3 DEAŞ'lı öldürüldü

Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid yaptığı açıklamada, Irak Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Kerkük'ün güneyindeki Mahkure köyü yakınında motosiklet üzerinde hareket halindeki 3 DEAŞ mensubunu hedef aldığını söyledi.

Macid, hava saldırısı sonucu 3 teröristin de öldürüldüğünü ifade etti.

Macid ayrıca, örgütün Kerkük'e bağlı Dakuk ilçesinin güneyinde iki sivili kaçırdığı bilgisini verdi.

Çiftçi oldukları tespit edilen iki sivilin nereye götürüldüklerinin bilinmediğini söyleyen Macid, çiftçilerin kurtarılması için bölgede operasyon başlattıklarını kaydetti.

Irak güçleri, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilan etse de teröristler özellikle güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.

DEAŞ, başta Musul olmak üzere Kerkük, Salahaddin ve Enbar kırsalında uyuyan hücreler vasıtasıyla gece saatlerinde köy baskınları yapıp eylem düzenliyor.

Kaynak: AA