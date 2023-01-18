Kerkük'te DEAŞ'a ait 1400 kilogram patlayıcı madde geçirildi
Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda yaklaşık 1400 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.
Irak 18.01.2023, 12:55 18.01.2023, 13:55
Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak güvenlik güçleri, kentin güneyindeki Havice ilçesi kırsalında DEAŞ unsurlarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, bölgedeki vadi ve sığınaklara gizlenmiş haldeki yaklaşık 1400 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.
Söz konusu patlayıcılar daha sonra güvenli bir yere götürülerek imha edildi.
Terör örgütü DEAŞ'ın bu sabah Kerkük'ün kuzeyindeki Çimen bölgesinde düzenlediği silahlı saldırıda 2 Irak polisi hayatını kaybetmişti.
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