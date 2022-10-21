Kerkük'te DEAŞ döneminden kalan 11 mayın imha edildi

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında DEAŞ döneminden kalan mayın ve patlamamış bombaların imha edilmesi için operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, operasyon kapsamında Havice ilçesine bağlı Hızefi ve Meziri köyleri yakınlarında DEAŞ döneminden kalan 11 mayının imha edildiği aktarıldı.

Operasyonda ayrıca içinde patlatılmamış bombaların bulunduğu iki mağaranın da imha edildiği kaydedildi.

İki gün önce Kerkük'ün güneyindeki Yayçı nahiyesinin El-Adliye güzergahında daha önce DEAŞ tarafından yola yerleştirilen mayının patlaması sonucu iki çocuk ölmüştü.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.