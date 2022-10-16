Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 1 terörist yakalandı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'ün güneyindeki Reşad nahiyesi ile Havice ilçesi arasında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı.

Açıklamada, Reşad nahiyesine bağlı Tel Hadice köyüne Irak güvenlik güçleri tarafından düzenlenen baskında bir teröristin yakalandığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.