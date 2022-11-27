Kerkük'te DEAŞ operasyonu

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Havice ilçesine bağlı Reşad nahiyesi yakınında DEAŞ'lı teröristlere karşı operasyon yapıldığını söyledi.

Bölgede DEAŞ unsurlarının varlık gösterdiğine ilişkin ihbar alındığını aktaran Nuri, bölgede Irak federal polis güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

​​​Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ’ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığı, 19 Kasım'da kentte orduya ait gözlem noktasına DEAŞ mensupları tarafından susturucu silahlarla düzenlenen saldırıda 4 Irak askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.