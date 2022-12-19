Kerkük'te DEAŞ operasyonu

Irak federal polis gücünün Kerkük kentinin güneyinde varlık göstermeye başlayan ve saldırılar düzenleyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda bir teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonun Havice ilçesi ve Rıyad nahiyesi yakınlarında gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyona Irak hava kuvvetlerinin de destek verdiğini kaydeden Nuri, bir teröristin öldürüldüğünü ve çok sayıda patlayıcının ele geçirildiğini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ'ın dün Kerkük'ün güneyinde düzenlediği bombalı saldırıda 9 federal polis yaşamını yitirmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ’ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.