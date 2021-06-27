Kerkük'te DEAŞ saldırısı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentindeki bir polis kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Riyad nahiyesi yakınlarında Irak federal polis gücüne ait bir kontrol noktasına DEAŞ mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıda 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı aktarıldı.

Kerkük'ün güneyinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı

Öte yandan Irak federal polis gücünden Haydar Matori, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyinde DEAŞ unsurlarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattıklarını söyledi.

Operasyona Irak ordusunun da katıldığını aktaran Matori, özellikle güvenlik zafiyetinin bulunduğu bölgelere odaklanacaklarını ifade etti.

Matori, DEAŞ mensuplarının daha çok 4-7 kişilik lokal gruplar halinde güvenlik güçlerine saldırdıklarını ve sonrasında kırsal bölgelerde gizlendiklerini anlattı.

Iraklı yetkili ayrıca operasyonun iki gün süreceği bilgisini verdi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.