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Kerkük'te Irak Meclis Başkan Yardımcısının bürosuna saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ırak Meclis Başkan Yardımcısı Şahvan Abdullah'ın bürosuna kimliği belirsiz kişilerce el bombası atıldı.

Irak 19.01.2022, 23:39
Kerkük'te Irak Meclis Başkan Yardımcısının bürosuna saldırı

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin kullandığı bir aracın içinden Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahvan Abdullah'ın Kerkük'teki bürosuna el bombası atıldığını belirtti.

Saldırıda can kaybının olmadığını aktaran Nuri, büroda maddi hasar oluştuğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
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#ırak #Kerkük #Irak Meclis Başkanı #Şahvan Abdullah
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