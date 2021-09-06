Kerkük'te IŞİD saldırısı! 13 polis hayatını kaybetti

Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük'ün yakınlarındaki kontrol noktasına terör örgütü IŞİD tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 13 polis hayatını kaybetti. DW'nin AFP'ye dayandırdığı habere göre; Iraklı polislerin görev yaptığı kontrol noktasına saldırı, gece saatlerinde meydana geldi. Saldırı saatlerce sürdü ve çatışma yaşandı.

IRAK'IN KUZEYİNDE ZAMAN ZAMAN SALDIRI DÜZENLİYORLAR

Suriye'de yaşanan iç savaş ve Irak'taki güçsüz devlet yapısının da etkisi ile 2014 yılında, bu iki ülkede geniş bir alana egemen olan ve bir "Halifelik" kurduğunu ilan eden IŞİD, 2019 yılında ele geçirdiği tüm topraklardan püskürtülmüş ve askeri anlamda büyük oranda yenilgiye uğratılmıştı. Ancak söz konusu örgüte ait hücrelerin hala farklı ülkelerde faal olduğu belirtiliyor. Irak'ın kuzeyinde de bu gruplar zaman zaman Iraklı güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenliyor.

GEÇEN HAFTA DA KABİL'DE SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ

IŞİD'in Afganistan'daki kolu da geçen hafta Kabil Havalimanı'nda bir intihar saldırısı düzenlemiş ve yaşanan olayda, aralarında 13 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerinin de olduğu onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Irak'ta görev yapan askerlerinin büyük bir bölümü bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde ülkesine dönmüş, Trump'ın Halefi, mevcut Başkan Joe Biden da daha önce, halihazırda Irak'ta kalan 2 bin 500 Amerikan askerinin sene sonuna dek ABD'ye döneceğini açıklamıştı.