Kerkük'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı

​​​Gösteriye katılan kentin merkezindeki Hacı Necdet Camisi İmamı Şeyh Abdulselam Salihi, AA muhabirine, İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınadı.

Salihi, İsrail'in işgal ettiği Müslümanların kutsal mekanlarının bulunduğu Filistin topraklarından çekilmesini ve saldırılarını durdurmasını istedi.

Kerküklü Muhammed Şerif de Filistinlilere destek olmak için Filistin'e gitmeye hazır olduklarını belirterek, "Irak hükümetinin buna izin vermesini istiyoruz. Yüzlerce Iraklı genç kutsal toprakları korumaya hazırdır." dedi.

Filistin topraklarının yabancıların değil sadece Filistinlilerin olduğunu kaydeden Şerif, bu toprakları korumanın tüm İslam ülkelerinin görevi olduğunu ifade etti.

Gösteriye katılan Basim Beşir de yarım asırdan bu yana işgal edilen Filistin topraklarının kurtarılması için tüm Müslümanların birleşmesinin önemli olduğunu söyledi.