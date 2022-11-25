Kerkük'te sağanak yağış etkili oldu

Kerkük İtfaiye Müdürlüğü Basın Sorumlusu Sinan Çardaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle kent merkezi, ilçe ve bazı kasabaların sokak ve caddelerinde su birikintileri oluştuğunu söyledi.

Çardaklı, yağışın özellikle merkezde hayatı felç ettiğini belirterek, yollarda biriken suların tahliye edildiğini aktardı.

Kerkük Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise yağışın tahmin edildiği ancak şiddetlenmesinin öngörülemediği belirtildi.