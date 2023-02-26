Kerkük'te Türkmen Basın Günü kutlandı

Kerkük Üniversitesi konferanslar salonunda düzenlenen kutlama etkinliğine Irak Türkmen Cephesi (ITC) yetkilileri, Kerkük'teki basın mensupları, Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Sorumlusu Abbas Beyatlı ve yerel yetkililer katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Irak Türkleri Medya ve Gazeteciler Derneği Başkanı Muhammet Haşim, Türkmen basınının Irak'ta 112 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve ülkede medyanın gelişmesi için önemli katkı sağladığını ifade etti.

ITC Sözcüsü Muhammed Saman, Türkmen basınının daha da gelişmesi gerektiğini belirterek, birden fazla dilde yayın yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkmen basınının Irak basınından ayrılmaz ve önemli bir parçası olduğunu aktaran Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani de "Türkmen medyası önemli mesafeler kat etti. Irak'taki Türkmenlerin durumunu çok iyi şekilde dünyaya yansıtıyor." diye konuştu.

Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl süren "Havadis Gazetesi" ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün "Türkmen Basın Günü" olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.