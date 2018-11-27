Kerkük'teki Kayseri çarşısında yangın

Irak Kerkük'te Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı'nda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında kapalı çarşı büyük zarar gördü. Polis ekipleri kundaklamadan şüpheleniyor.

7 kapı aynı anda yandı

Görgü tanıkları yangının kapalı çarşının 7 kapısında da aynı anda başladığını ifade etti. Bu ifadeler kundaklama ihtimalini güçlendiriyor.

İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi çarşının içinde 365'ten fazla dükkan bulunuyor. Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip “Kayseri Kapalı Çarşısı” Kerkük’ün en önemli tarihi eserleri arasında yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA