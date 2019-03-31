Kerküklü Hristiyanlar'a Pazartesi günü tatil

Kerkük Valisi Rakan Sait el- Cuburi basına yaptığı açıklamada, Hristiyanların Babil Yeni Yılı (Akitu) münasebetiyle pazartesi gününü tatil ilan etti.

Vali Cuburi, Irakta yaşayan ve özellikle Kerküklü Hristiyanların Babil Yeni Yıl (Akitu) gününü kutladı. Cuburi, Kerkük’te ve Irak’ın tüm bölgelerinde barışın ve güvenliğin sağlanmasını diledi.

Pazartesi ilan edilen tatil sadece kentte yaşayan Hristiyan vatandaşları kapsıyor. Babil, Asur ve Keldaniler için Yeni Yıl Günü olan Akitu, Nisan ayının ilk gününde başlar ve on iki gün sürer.

Akitu, M.Ö. ikinci binyıl, Amorid hanedanının hükümdarlığı sırasında Mezopotamya halkının yaşam döngülerini dini, ekonomik ya da sosyal hayatın devamı olarak kutlanmıştır.

Kaynak: Türkmen Basın Ajansı