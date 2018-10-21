Komşuda 114 bin kişi pis sudan öldü

Irak'ın Basra şehrinde temiz içme suyu bulunamaması yüzünden ölen insan sayısı 114 bine ulaştı

Komşuda 114 bin kişi pis sudan öldü

Irak meclisi bünyesindeki İnsan Hakları Komisyonunun Basra Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Basra'da içme suyunda görülen kirlenmeden dolayı zehirlenen vatandaşların sayısının 114 bine ulaştığı belirtildi.

Komisyon son olarak 22 Eylül'de Basra'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısını 80 bin olarak açıklamıştı.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütünün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'da 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.

Basra, içme suyunu Dicle ve Fırat Nehirlerinin birleştiği Şattülarap'tan temin ediyor. Son dönemlerde suda artan tuz oranı ve çevre kirliliğiyle bunu arıtacak yeterli tesisin olmaması nedeniyle zehirlenme vakalarında artış yaşandı.

Kaynak: Timetürk

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