Kosret Resul yeminini bozdu

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Kosret Resul, Kerkük’te “Kürdistan’ın” kimliğinden ödün vermeyecekleri konusunda ısrar etmesine rağmen, 17 Ekim 2017’den bu yana ilk kez Kerkük'ü ziyaret etti. .

KYB lideri Celal Talabani'nin ölümünün ardından KYB Genel Sekreterliği'ne getirilen eski Peşmerge komutanlarından Kosret Resul Ali, Kerkük'ün durumunun sakinleşmesi gerektiğini açıkladı. "Kerkük'ten asla vazgeçmeyeceğiz ve tüm farklı etnik kökenleri korumak bizim görevimiz ”dedi.

Bu, 16 Ekim'deki olaylardan bu yana Resul'un ilk ziyaretiydi. Kendi rızasıyla komuta ettiği kuvvetler, Irak kuvvetlerine karşı savaşan tek KYB hizipleriydi. Olay sonrası Irak kuvvetlerine Kerkük'ü işgal edenlerin çağrılması nedeniyle, halen etkin olan Bağdat tarafından tutuklama emri çıkarıldı.

Irak’ın 2018’deki parlamento seçimlerinde 13 sandalyenin toplamından 6 sandalye kazanan Kerkük’teki KYB (bir azınlık kotası koltuğu dahil), seçimden kendi seçtiği bir vali seçmeye hak kazandığı konusunda ısrar ediyor.

İl meclisi bir vali seçebilecek tek organdır; Ancak, il seçimleri 2005'ten beri Kerkük'te yalnızca bir kez yapıldı.

Kerkük'ün önceki valisi Najmaldin Karim, Ekim 2017 olayları sırasında Erbil'e kaçtı ve daha sonra KYB ile olan eski üyeliğini reddederek KYB ile olan bağlantılarından vazgeçti.

Eski bir peşmerge komutanı olan 67 yaşındaki Kosret Resul, KYB Genel Sekreteri Birinci Yardımcısıydı. 1992 yılında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosuna seçilmiş olan Resul, aynı zamanda IKBY Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu.

Kaynak: Rudaw



Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 12:49