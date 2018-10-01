Kürtler anlaşamadı, Irak Cumhurbaşkanını seçemiyor

Irak meclisinde düzenlenen oturumda Kürt siyasi partiler arasında yaşanan "tek aday" anlaşmazlığı nedeniyle cumhurbaşkanı seçilemedi.

Irak meclisi, cumhurbaşkanı seçimini yarına erteledi.

Irak'ta cumhurbaşkanını Kürtler arasında belirleyen taraf 2005'ten bugüne Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) oldu, ancak partiler bu kez ortak bir isim üzerinde anlaşamadı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), cumhurbaşkanlığı müzakerelerinin sadece KYB ile değil kendisiyle de yapılmasını istedi. Ortak isim üzerinde anlaşma sağlanamayınca iki parti de kendi adayını çıkardı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin eski başbakanı Berhem Salih KYB tarafından aday gösterilirken, Mesut Barzani liderliğindeki KDP ise Fuad Hüseyin'i cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

KÜRTLER ORTAK ADAY ÇIKARAMADILAR

Hükümetin kurulması aşaması kapsamında, Sünnilere verilen meclis başkanlığı seçimi 15 Eylül'de düzenlenen oturumda yapılıp, Selim Cuburi'nin yerine Muhammed Halbusi seçilmişti. Halbusi de Kürtlerin cumhurbaşkanını seçebilmesi için 25 Eylül tarihinde meclisin oturum düzenleyeceğini ilan etmişti ancak Kürtlerin ortak bir aday gösterememesi, çekişmelerin devam etmesiyle aday isimlerinin meclise ulaşmaması gibi nedenlerle oturum 1 Ekim'e ertelenmişti.

Irak'taki siyasi gruplar arasında 2003'te varılan gayriresmi anlaşmaya göre, cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden, meclis başkanı ise Sünnilerden seçiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 22:26