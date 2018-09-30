Kuzey Irak'ta halk sandık başında

Kuzey Irak'ın Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde seçmenler, sabahın erken saatlerinde sandığa gittiler.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, oy verme işlemenin yerel saatle 08.00’de başlayıp 18.00'de sona ereceğini açıkladı.

Irak genel seçimlerinde usulsüzlük iddiaları nedeniyle kriz çıkaran elektronik sistemle oy sayımı bu seçimde kullanılmayacağı bildirildi.

29 PARTİ YARIŞIYOR

Toplam 29 parti ve koalisyonun mücadele ettiği seçimde, meclisin 111 sandalyesinin kime aiet olduğu belirlenecek.

Yaklaşık beş milyon nüfuslu IKBY’de üç milyonu aşkın kayıtlı seçmen oy kullanabiliyor.

Kaynak:www.dunyabulteni.net

