Kuzey Irak'ta sandıklar kapandı, hile iddiaları başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) genel seçim için oy verme işlemleri tamamlandı.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonun kararına göre, Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halapçe kentlerinde yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Merkezlerde oy sayımına başlandı.

Seçmenler, IKBY genelinde kurulan 5 bin 933 sandıkta oylarını kullanırken seçimlere katılımın düşük olduğu gözlemlendi.

IKYB'nin 111 sandalyeli meclisi için seçimlerde toplam 29 parti ve koalisyon yarıştı.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY’de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bulunuyor.

Katılım düşük kaldı

Milletvekili seçimlerine katılım oranı ise yüzde 57,23 olarak açıklandı.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirvan Zirar, düzenlediği basın toplantısında, bölgesel seçime katılım oranının yüzde 57,23 olduğunu ifade etti.

Zirar, katılım oranını Erbil'de yüzde 58,58, Süleymaniye'de yüzde 53,01, Duhok'ta yüzde 61,87, Halepçe'de ise yüzde 60,90 olarak kaydetti.

Nihai olmayan sonuçların 72 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

Hile iddiaları

Öte yandan, sandıkların kapanmasından hemen sonra bölgedeki 4 parti, Erbil kentine bağlı Koysancak ilçesinde seçimlere hile karıştığı iddiasıyla ilçedeki sonuçları tanımadığını duyurdu.

Barzani'nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile Kürdistan Toplum Partisi (Komel) Koysancak'taki tüm sandık sonuçlarını reddettiklerini açıkladı.

KDP resmi internet sayfasında yer alan ve 4 partiden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) ilçede seçime hile karıştırdığını iddia ederek Koysancak'taki seçim sonuçlarını boykot ettikleri ve kabul etmedikleri belirtildi.

Açıklamada, partilerin sonuçlara itiraz edeceği ifade edildi.

KYB' seçim çatlak

Seçimlerde oy verme işlemleri sona erdikten sonra, seçimin iptal edilmesine ilişkin Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden de (KYB) çelişkili açıklamalar geldi.

IKBY'nin Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde yerel saatle 08.00'de başlayıp 18.00'de sona eren oy verme işleminden sonra KYB Politbüro Sorumlusu Sadi Ahmed Pire partinin internet istesinde yer alan açıklamasında, seçime hile ve şaibeler karıştırıldığını ayrıca katılımın düşük olduğunu gerekçe göstererek parti olarak sonuçlar kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Sadi'nin bu açıklamalarından hemen sonra partinin resmi internet sitesi PUK Media'ya konuşan KYB Politbüro Üyesi ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, seçim sonuçlarını kabul etmek veya reddetmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Talabani, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'nun şeffaf, tarafsız bir karar almasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Sadi'nin erken yapmış olduğu açıklama ise kısa bir süre sonra parti sitesinden kaldırıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 00:52