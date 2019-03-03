Kuzey Irak'ta tutuklama kararına tepki

Abdulvahid'in tutuklanmasına ilişkin partisinin Irak meclisindeki grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın yasalara aykırı olduğu savunularak "Yargı kurumu özgürlüğümüzü ihlal ediyor. IKBY'deki mahkemeler bağımsız değil ve hakim partiler tarafından kullanılıyor." ifadesi kullanıldı.

Abdulvahid'in tutuklanmasının siyasi bir karar olduğu ileri sürülen açıklamada, mahkemelerin siyasi amaçla kullanılması kınandı.

Açıklamada, Irak merkezi hükümetine, mahkemelerin siyasi amaçla kullanılmaması ve Abdulvahid'in derhal serbest bırakılması için Erbil yönetimine baskı uygulaması çağrısı yapıldı.

Muhalefet lideri Abdulvahid, bugün Süleymaniye Mahkemesinin aldığı karar gereğince tutuklanmıştı.

Abdulvahid, mahkeme salonuna girmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz yasalara saygı duyup mahkemeye gidiyoruz. Kendimizden şüphe duymuyoruz ve yasaları ihlal etmedik. Başımızı koyduğumuz yolda tutuklanma, işkence ve ölüm dahi var." demişti

Şasivar Abdulvahid, 20 Şubat’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yetkililerini tehdit etmiş, KYB'nin kurucusu ve 3 Ekim 2017'de hayatını kaybeden Celal Talabani'nin oğullarının bir gün Süleymaniye'de asılacağını savunmuştu.

IKBY'de 30 Eylül'de düzenlenen milletvekili seçimlerinde Yeni Nesil Hareketi sekiz milletvekili çıkararak dördüncü parti olmuştu.

Abdulvahid, IKBY'de henüz kurulamayan koalisyon hükümetinde yer almayacaklarını belirterek muhalefette kalacaklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA

