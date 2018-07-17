Mahmur’da DEAŞ’a karşı ortak operasyon

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Peşmerge'nin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a karşı Musul'un güneyindeki ortak operasyonunda 3 Peşmerge hayatını kaybetti.

Mahmur Cephesi Peşmerge komutanlarından Albay Arsalan Vusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Karaçoğ Dağı'nda saldırıda bulundukları iki noktanın ateş altına alındığını ifade etti.

Söz konusu dağdaki noktaların yakınlarında su kaynağı olması nedeniyle teröristlerin bölgede varlık gösterdiğini belirten Vusu,"16 Ekim olaylarından sonra Irak güçleri ile Peşmerge arasındaki alanlarda DEAŞ faaliyet gösterdi. Örgütün saldırıya geçmesini önlemek amacıyla dün bu dağda operasyon başlattık. Dünkü çatışmalarda 3 Peşmerge hayatını kaybetti." dedi.

Vusu, operasyonun planlandığı gibi gittiğini vurgulayarak, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de lojistik ve gözetim desteğinde bulunduğunu açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Peşmerge'nin, uluslararası koalisyonun koordinesinde Musul'un Mahmur ilçesinde yürüttüğü ortak operasyona, koalisyona ait savaş uçakları da havadan destek veriyor.

Ortak operasyonun Mahmur'un Karaçoğ Dağı'nı bir üs olarak kullanan DEAŞ mensuplarına karşı yürütüldüğü ve hedefin teröristlerin yeniden örgütlenmesinin önüne geçmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun Karaçoğ ve çevresi teröristlerden temizleninceye kadar devam edeceği vurgulandı.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin kontrol ettiği Mahmur'da büyük oranda güvenliği eline almıştı. Irak güvenlik güçlerinin Mahmur'da kontrolü sağlamasına rağmen, çevre bölgelerde de Peşmerge güçleri varlık gösteriyor.

Peşmerge birlikleri, 16 Ekim 2017'de Kerkük başta olmak üzere Irak'ta tartışmalı bölgelerden çekilmişti. Karaçoğ Dağı, Erbil vilayetinin doğusundan 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor.