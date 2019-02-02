Mesut Barzani Suriyeli muhaliflerle görüştü

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Mesut Barzani ile Suriye Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, eski IKBY Başkanı Barzani Erbil'de Suriye Muhaliflerin oluşturduğu MYK Başkanı Hariri başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'deki siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi meselesinin ele alındığı belirtildi.

Suriye'deki sorunların siyasi ve diyalog yoluyla çözüm bulunmasına vurgu yapılan görüşmede, sahadaki ülkelerin rolüne ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.