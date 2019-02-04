Mir Tahsin Beg'in cenazesinde Sincar vilayet olsun çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, çoğunlukla Ezidilerin yaşadığı Musul'a bağlı Sincar ilçesinin vilayete dönüştürülmesi çağrısı yaptı.

Almanya'da geçen hafta hayatını kaybeden Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg'in cenazesi Erbil Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Törene IKBY Başbakanı Barzani'nin yanı sıra çok sayıda yetkili, yabancı misyon temsilcileri ve Ezidi toplumunun önde gelen isimleri katıldı.

Barzani, burada yaptığı konuşmada, Musul'a bağlı Sincar ilçesinin ayrı bir vilayete dönüştürülmesi çağrısında bulundu ve bu konuda Bağdat ile çalışma içinde olduklarını söyledi.

Sincar'ın yeniden imarına da değinen Barzani, "Şengal'ın (Sincar) imarı için Başbakan Adil Abdulmehdi ve uluslararası toplumla çalışıyoruz." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'da Ezilere yönelik saldırılarını hatırlatan Barzani, "Ezidi dramını unutmayacağız. Saldırılarda 3 bin 342 Ezidi kurtarıldı ancak halen 3 bin 75 kişi kayıp." diye konuştu.

Neçirvan Barzani, DEAŞ tarafından kaçırılan Ezidilerin bulunması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg, 28 Ocak'ta Almanya'nın Hannover kentinde tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

Mir Tahsin Beg'in cenazesi yarın Duhok'un Şeyhan ilçesinde dini törenle toprağa verilecek.

Kaynak: AA