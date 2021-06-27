Mısır ile Irak arasında 30 yıl sonra bir ilk

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak, Mısır ve Ürdün arasında düzenlenecek üçlü zirveye katılmak üzere gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda karşıladı.

Mısır’dan Irak’a 30 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Sisi için Havalimanı'nda resmi tören düzenlendi.

Zirvede, üç ülke arasında ekonomik, ticaret ve yatırım alanında iş birliği meseleleri masaya yatırılacak.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi bu zirveyi "Yeni Şam Projesi" olarak adlandırmıştı.

Üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor

Başkent Bağdat’ta dünden bu yana zirve kapsamında herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.

Öte yandan Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da gün içinde Bağdat’a gelmesi bekleniyor.

Ürdün Kralı'nın ziyaret edeceği Krallık Mezarlığı etrafında da çok sayıda asker konuşlandırıldı.

Bağdat’ta üçüncüsü yapılacak zirve daha önce sırasıyla Mısır ve Ürdün’de düzenlenmişti.