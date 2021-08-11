Mühimmat deposu patladı, 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Irak’ın Salahaddin vilayetinde bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiği ve 9 güvenlik görevlisinin öldüğü aktarıldı.
Irak 11.08.2021, 16:52
Salahaddin Emniyet Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Polis Hamid el Ubeydi, olayın Beyci kasabasında patlayıcı maddelerin imhası sırasında yaşandığını ifade etti.
Hamid, meydana gelen patlama sonucu 9 güvenlik görevlisinin öldüğünü aktardı.
Terör örgütü DEAŞ’a karşı 2014-2017 yıllarında sürdürülen yoğun operasyonlarda, Irak güvenlik güçleri çok sayıda patlayıcı madde ele geçirmişti.
Ele geçirilen patlayıcı maddeler genellikle altyapısı yetersiz depolarda bekletiliyor. Bu depolarda özellikle sıcaklıkların 50 derecenin üzerine çıktığı yaz aylarında patlamalar meydana gelebiliyor.
AA
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