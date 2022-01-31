Mukteda es-Sadr açıklama yaptı

Sadr, Sünni liderlerden Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Sünni Egemenlik İttifakı Başkanı Hamis Hançer ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından el yazısıyla yazdığı mesajı paylaştı.

Mesajında Sadr, "Halka ve ortaklara yönelik terörü durdurun. Ulusal hükümet kurmaktan yana tavrımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

İran’a yakın Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'ni işaret eden Sadr, ulusal muhalefetle de diyaloğa hazır olduğunu kaydetti.

Tahran yönetimi, Sadr’ı eski Başbakan Nuri el-Maliki, Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve diğer Şii grupların yer aldığı çatı kuruluşla yakınlaştırmak istese de başarılı olamıyor.

Şii çatı kuruluş Sadr'ın "Maliki olmadan gelin" tavrını reddederek, Maliki ile hükümete ortak olmak için Sadr’a baskı yapıyor.

Mukteda es-Sadr ise Sünniler ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile ittifak yaparak hükümet kurmak istiyor.