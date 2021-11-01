Mukteda es-Sadr'dan çoğulcu hükumet çağrısı

Twitter hesabından açıklama yapan Sadr, "Ülkeye bir gelecek için yapılması gereken ilk şey ulusal çoğulcu bir hükûmet kurmaktır" ifadesini kullandı.

Sadr çağrısını şöyle açıkladı:

"Parlamentoda demokratik temeller üzerinde biri hükûmeti kurup tüm düzeylerde sorumluluğu üstüne alan, diğeri de dışlanmadan ilkine bağlayıcı istişare ile onay veren muhalefet olmak üzere iki dost taraf olacak"

- Seçimden Sadr grubu birinci çıktı

Irak'ta 10 Ekim’de yapılan seçimleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı grup kazandı. Nihai olmayan sonuçlara göre Sadr Grubu 325 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi. Eski başbakanlardan Nuri el-Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonu da oylarını artırarak 37 sandalye elde etti.

İran’a yakın Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu ise seçimlerde kan kaybetti ve sadece 14 milletvekili çıkarabildi. Oyları düşen eski başbakanlardan Haydar İbadi ve Şii siyasi ve dini lider Ammar Hekim’in oluşturduğu Ulusal Devlet Gücü Koalisyonu da 4 sandalyede kaldı.

Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin Takaddum (İlerleyiş) Partisi ise Sünni bölgelerdeki oyların çoğunu alarak Meclise 38 milletvekili gönderdi. Sünni siyasetçi Hamis Hançer’in Azim Koalisyonu da 20 sandalye kazandı.

Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) kazandığı 33 sandalye ile Mecliste en çok milletvekiline sahip Kürt partisi oldu. Kürdistan Yurtseverler Birliğinden (KYB) 17, Yeni Nesil Hareketinden 9 isim Meclise girdi.

Türkmenler ise Kerkük ve Musul’da farklı koalisyonlardan toplam 7 milletvekili çıkardı.

- Kesin sonuçlar onaylandıktan sonra 10 gün içinde yeni Meclis toplanacak

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, itiraz edilen sandıkların elle sayım işlemi tamamlanınca kesin sonuçları ilan edecek. Kesin sonuçlar onaylanması için Federal Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) gönderilecek.

Kesin seçim sonuçlar onaylandıktan sonra 10 gün içinde yeni Meclisin ilk oturumunu düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçmesi gerekiyor. Meclis daha sonra en geç 1 ay içinde cumhurbaşkanını seçecek. Yeni cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı başbakan adayına hükûmeti kurma görevini verecek. Başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclisin onayına sunacak.